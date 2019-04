Kattya González critica a diputados por no accionar contra Cuevas

La diputada Kattya González manifestó que sus colegas están operando para no retirar la confianza al presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas. Supuestamente, él está negociando para rechazar el pedido de la opositora.

La legisladora pidió como moción de preferencia tratar un proyecto de ley que retire la confianza en la cabeza de Diputados, Miguel Cuevas. Con esta decisión política se prevé presionar para que el hombre deje la presidencia de la Cámara Baja ya que en su contra tiene denuncias por presunta malversación de fondos, así como un supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión como autoridad departamental en Paraguarí.

Al parecer de ella, sus colegas no demuestran interés al no presentarse o al no ingresar en el orden del día su iniciativa. Es más, indicó que se hizo lobby bancada por bancada para rechazar este retiro de confianza en la persona de Miguel Cuevas.

"Siento una soledad absoluta. Es desolador cómo no se comprende el mensaje (...) Me dijeron que amenazaron con publicar los nombres de los operadores políticos (que están pidiendo ser contratados)", sostuvo la diputada encuentrista para Noticias Paraguay.

Todos los detalles, abajo: