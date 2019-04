Juicio político al Contralor: Para Añetete acusaciones son 'pobres'

Enrique Bacchetta, afirmó en conferencia de prensa que van a escuchar y ver las pruebas del contralor Enrique García, no quieren precipitarse en el juicio político. Calificó de pobres las acusaciones sobre el mismo.

Tras la reunión entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y otros miembros de la bancada Colorado Añetete, el senador Enrique Bachhetta expresó en conferencia de prensa que aguardarán las determinaciones en cuanto al juicio político al contralor Enrique García. Para la bancada las acusaciones que pesan sobre Garcías son 'pobres', según indicó el senador Bacchetta.

El contralor Enrique García fue imputado por producción y uso de documentos no auténticos, por el caso Ivesur, de cuando era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, pero no pudo ser sometido a proceso por su inmunidad. A esto se suma un nuevo caso sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por un monto de G. 3.000 millones, que se lleva adelante desde hace un año.

Por otra parte, Bacchetta explicó que aún no se ha determinado quien será el sucesor del Exministro de la Corte Sindulfo Blanco y adelantó que sobre el tema se discutirá en una próxima reunión el martes en Mburuvicha Róga.

Además, confirmó que finalmente no le "cederán" la Presidencia del Senado a Juan Carlos Galaverna, tal como había manifestado en algún momento Silvio Ovelar. Indicó que la idea era que 'Kale' presida el Senado por motivo de sus 30 años en la institución, sin embargo, no será posible. En tanto que, el relacionamiento del ministro de Educación, Eduardo Petta, con algunos legisladores no fue tema de conversación.

