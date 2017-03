Jueza pide informe médico sobre cura

La jueza Elsa Idoyaga solicitó a los profesionales que atendieron al cura Silvestre Olmedo la entrega del historial médico y estado de salud del imputado antes del mediodía de este viernes.

El pedido ingresó a las 9:00 de este viernes y el historial médico e informe del estado de salud del cura Silvestre Olmedo, que deben ser entregados en menos de dos horas, bajo amenaza de apercibimiento por desacato a una orden judicial.

A través de un contacto con radio Monumental AM, Idoyaga explicó que el jueves el forense que envió junto con un actuario judicial no pudo acceder al historial porque los doctores que atendían a Olmedo alegaron que aún no le pudieron hacer la ecografía, ni electrocardiograma.

Más aun llamó la atención de la magistrada que solo le practicara un examen físico al cura, informa Última Hora.

Adelantó que en el caso de que no pasen el informe, los médicos serán denunciados en la parte penal.

Idoyaga ordenó que Olmedo sea trasladado al Penal de Tacumbú, pero por problemas de salud quedó internado en el Hospital Universitario dependiente de la Universidad Católica.