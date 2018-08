Jueza aclara: Cirujano cometió falta administrativa, no mala praxis

La jueza Blanca Gorostiaga dijo que el cirujano Miguel Cavallo fue condenado por una falta administrativa y no por mala praxis, pero de todas manera pudieron haberse equivocado al ordenarle realizar cirugías gratuitas.

Un gran revuelo causó el caso del cirujano Miguel Ángel Cavallo, quien fue denunciado por una supuesta mala praxis y luego se conoció una sentencia de 2 años de prisión en su contra, que fue suspendida a cambio de que realice cirugías gratuitas en el Hospital del Quemado.

Ante esto, una de las integrantes del Tribunal que llevó adelante el caso, aclaró que no se juzgó una mala praxis porque el Ministerio Público no presentó una acusación por lesión, y lo que se comprobó es que la clínica donde el médico realizaba las cirugías no estaba habilitada por el Ministerio de Salud.

Señaló, en contacto con la 1080 AM radio Monumental, que no es la primera vez que el fiscal Yoan Paul López tiene inconvenientes en la manera de presentar su carpeta fiscal, como en este caso que juntó diversas acusaciones.

Aunque dejó clara la situación, reconoció que de igual manera quizás cometieron un error con la medida alternativa, ya que desde el Hospital del Quemado rechazaron esta posibilidad ante el manto de duda que deja sobre el médico las denuncias en su contra.