Joven denuncia abuso de autoridad por parte de agentes del Grupo Lince

Un joven intervino cuando agentes del Grupo Lince cateaban a 'menores de edad', obligándolos que estén boca abajo y manos en la nuca. Los policías habrían tirado su celular y pisado. Quedó demorado.

Se trata de Carlos Gómez, estudiante del IMA, quien compartía un momento con sus compañeros en la Plaza de los Héroes en Asunción, el miércoles a las 15.30 aproximadamente.

Según su relato, vio cómo los Linces se aproximaban a varias personas "sospechosas" para catearlos de pie a cabeza. En un momento, llegan hasta dos jóvenes, que de acuerdo a Gómez eran menores de edad, y los agentes obligan a los inspeccionados a que se lancen al suelo con la mano en la nuca. Una vez que se levantaron, nuevamente le exigieron a que se acuesten.

Esto llamó la atención Gómez, por lo que se acercó hasta los policías con su celular grabando, consultando qué ocurría. El disturbio habría iniciado porque uno de los intervinientes quitó de la mano el dispositivo móvil, lo lanza contra el suelo y lo pisa, destruyendo por completo la pantalla.

Los uniformados piden que se identifique el estudiante, lo cual no puede porque no tenía su billetera en mano, a lo que él pide que sean ellos quienes den su nombre ya que no 'contaban un portanombres visible'.

No tuvo éxito por lo que solicitó que otros policías de la comisaría jurisdiccional intervengan en ese hecho. Al final, Gómez fue derivado a la sede policial por no portar su identificación y por pedir en reiteradas ocasiones que se labre acta sobre lo sucedido.

"Usted se está resistiendo", indicó un Lince, pero el joven, al menos en el video que se viralizó, no utilizó en ningún momento la violencia, informó Noticias Paraguay.

Todos los detalles y el relato del afectado, abajo: