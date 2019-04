Jefe médico del IPS renuncia tras denuncias por acoso

El doctor Javier Ruiz Díaz renunció a su cargo en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social este jueves. Varios médicos residentes denunciaron ser víctimas de acoso.

Diario Extra que su jefe, el doctor Javier Ruiz Díaz, lo acosaba permanentemente. Cuatro médicos residentes de la previsional, al parecer se vieron en graves problemas al enfrentarse al acoso laboral. Uno de los doctores, quien no quiso identificarse por temor a represalias, comentó al que su jefe, el doctor Javier Ruiz Díaz, lo acosaba permanentemente.

“Cuando me encontraba solo en la sala de médicos, aprovechaba y se acercaba. Me decía si por qué me escapaba de él. Que él tenía muchas cosas que enseñarme”, relató.

El joven explicó que su superior incluso lo había manoseado. Tiempo después, se percató que no era la única víctima, ya que sus compañeros de trabajo manifestaron que sufrían la misma presión. De esta manera, la denuncia fue presentada a la jefa de Clínica Médica, doctora Claudia Insfrán.

El presidente del IPS, Armando Rodríguez, anunció que se tomarían las medidas correspondientes, sin embargo, Ruiz Díaz renunció a su cargo este jueves en horas de la mañana.

Andreas Ohlandt, asesor Jurídico de la previsional, argumentó que tras la renuncia del doctor Ruiz Díaz no se puede abrir un sumario. “La sanción administrativa nosotros podemos disponer solamente si hay vínculo, ahora si él renuncia ya no existe tal vínculo entre la institución y el denunciado”, explicó.