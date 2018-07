Intendente defiende construcción de iglesias: Ayudan a los jóvenes

El intendente de Salto del Guairá, Carlos Haitter, justificó el gasto en construcción y refacción de iglesias, asegurando que los religiosos hacen un gran trabajo en favor de los jóvenes.

La última licitación abierta por la Municipalidad de Salto del Guairá para la construcción de una iglesia asciende a G. 157 millones, lo que desató una lluvia de críticas por tratarse de dinero público de un Estado laico.

Haitter reconoció el destino de los fondos, que en lo que va de su administración ya supera los G. 1.000 millones para la construcción y refacción de iglesias, tanto católicas como evangélicas.

El jefe comunal justificó la inversión por el "impresionante trabajo que todas las iglesias están haciendo por los jóvenes", por lo que tuvieron la filosofía de darle en contrapartida la posibilidad de contar con la infraestructura más cómoda posible.

Señaló que las iglesias llevan educación espiritual a través de actividades pastoriles, recupera a jóvenes de la drogadicción y está ocupando el tiempo libre de estos adolescentes con actividades deportivas y culturales.

Sin embargo, cuando se requirieron datos específicos sobre las actividades de los religiosos, no supo precisar.

"No tengo estadísticas, pero sé de los trabajos que hacen. No puedo dar datos númericos de si han recuperado a 16 adictos, o rescatado a 4 o 5 niños", apuntó en contacto con la 800 AM.

En su defensa señaló también que esto no afecta a la inversión en escuelas, que afirmó que en su administración ronda los USD 2 millones y medio, de los cuales 45 % corresponde a los fondos del fonacide y el resto son fondos municipales.