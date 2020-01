Intendente de Asunción quiere despedir a varios funcionarios

El jefe de la comuna anunció despidos masivos durante una conferencia de prensa este jueves en su despacho. La medida será tomada a modo de ahorrar en presupuestos ya que serían demasiados funcionarios en la institución.

El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez , mantuvo una reunión este jueves con autoridades de la Contraloría General de la República y la Fiscalía. Se habló de temas referentes a las investigaciones por las denuncias de supuestas irregularidades dentro de la comuna.

Anunció, que habrán varios despidos. Además, indicó que no apañará ninguna irregularidad durante su gestión. Sin embargo no manifestó la cantidad de despidos que realizará, pero aseguró que ya se encuentra en reuniones con autoridades de recursos humanos a modo de despedir personas que no son prioridades, ya que necesitan ahorrar en presupuestos ya hay una excesiva cantidad de funcionarios, finalizó.