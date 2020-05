Insumos médicos de China: Salud inicia trámite para rescindir contrato

El Ministerio de Salud notificó a dos empresas sobre el inicio del trámite para rescindir contrato luego de que incumplan con las características de los insumos que prometieron traer de China.

Un avión carguero proveniente de China llegó semanas atrás al país lleno de insumos médicos. El Ministerio de Salud se dio cuenta que los elementos como las camas no cumplían con las especificaciones que acordaron con las empresas.

Es por eso que el ente notificó la rescisión del contrato a las firmas Insumos Médicos S.A. y Eurotec S.A.

Por su parte, notificaron a la aseguradora para eventualmente llevar adelante los trámites de la póliza de caución sobre la garantía de anticipo.

Las empresas tienen la posibilidad de presentar su descargo con respecto al incumplimiento de contrato en los próximos días. Se analizará sus documentaciones y contrapropuestas, luego de este análisis se tomará la decisión de rescindir el contrato.

"Es importante recordar que las empresas entregaron mascarillas que no cumplían con la documentación necesaria, Equipos de Protección Individual (EPI) que no están acorde a las especificaciones, y camas que fueron rechazas por no tener las articulaciones, ni la altura requeridas en el pliego de bases", escribieron desde Salud.