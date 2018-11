Instituciones trabajan en proyecto para que buses circulen 24 horas

Desde el Viceministerio de Transporte refieren que el MOPC y el Ejecutivo apoyan la iniciativa para que los buses circulen las 24 horas y que junto con Dinatran buscan pulir el proyecto presentado por Payo Cubas.

Pedro Britos, viceministro de Transporte, manifestó que están planificado hacer un proyecto de ley para garantizar el servicio en horario nocturno y agregó que dicha iniciativa fue encomendada por el ministro de Obras, Arnoldo Wiens, y por el presidente de la República, Mario Abdo.

El senador Paraguayo Cubas presentó recientemente un proyecto para que se pueda implementar el servicio de transporte público las 24 horas, sobre dicha propuesta. Britos dijo, a AM 800, que se está trabajando con la Dinatran y los asesores del senador para para pulir el proyecto para que de esa manera no haya inconvenientes entre los entes reguladores, ya que hasta el momento no hay una unificación total de criterios en cuanto al servicio durante la noche y madrugada.

Hasta la fecha sigue las audiencias públicas con diferentes sectores de la sociedad que necesitan utilizar el servicio por las noche, con estas reuniones se busca establecer cuál será el tramo y los ramales que deberán cubrir las empresas para trasladar a los usuarios.