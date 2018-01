Instituciones no dan abasto con menores en situación de calle

Varias de las organizaciones que deben velar por el bienestar y la seguridad de los niños, aseguran que este es un problema nacional, que debe ser tratado desde todos los ámbitos del Estado.

Las entidades que deben velar por la integridad, así como por el bienestar de los menores, son sobrepasadas ante la tremenda demanda existente de niños en situación de calle y otros que se encuentran totalmente abandonados.

Según el ordenamiento estatal, cada municipio debe contar con las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CODENI), quienes deben tener un presupuesto propio e infraestructura adecuada para asistir y proteger a los niños que se encuentran en la vía pública. Esta realidad está truncada en la propia capital de nuestro país, ya que los hacedores del bien hacia la niñez, no cuentan con los elementos necesarios para prestar la debida asistencia a los niños carenciados.

Stella Maris Benítez, jefa de la CODENI de Asunción, refiere que esa dependencia no cuentan con lugares disponibles a todo tiempo para albergar a los que son rescatados. Asegura que de esa manera se hace mucho más difícil la labor que intentan realizar y que tanto ella como los consejeros se encuentran con las manos atadas. "Mientras los niños están en la calle, no sabemos qué les puede pasar, pueden estar abusando de ese chico y nosotros acá encerrados. No se trata de sentarnos y recibir denuncias solamente", exclama la directora.

De la misma forma, las CODENI de otros municipios se están en igual o peor situación, como también se encuentran los centros de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA). El doctor Jorge Sabate, del fuero de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Lambaré, indica que tienen instrucciones de no intervenir en temas sociales, porque es una cuestión del Estado y a la vez expresa que esto no se trata de judicializar la pobreza de las personas.

Los problemas son gigantescos y las complicaciones abundan, más aun cuando se tratan de indígenas, ya que el Estado no ofrece los soportes necesarios, para poder realizar un verdadero rescate. Además, a cada situación se le suman problemas intrafamiliares que complican la realidad.

Última Hora. Por su parte, Aldo Saldíva, titular del INDI, anuncia que convocará al intendente de Asunción para buscar cerrar esos hospedajes donde van los indígenas. ”Este problema debe ser solucionado desde la raíz, porque mientras sigamos así, la ‘ayuda’ que ofrezcamos siempre se verá como nula. Este es un problema nacional, que no debe centralizarse en `entes’, el Estado en todo su conjunto debe velar por el bienestar de todos los niños”, concluyó, según reporta