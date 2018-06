Instan a hombres a asumir su responsabilidad en la crianza de su hijos

La Secretaría de la Niñez y el club Cerro Porteño, lanzaron una campaña para concienciar sobre la paternidad responsable, donde apuntan a que los hombres cumplan con sus responsabilidades correspondientes.

El tema de la paternidad por parte de un club hacia otro, forma parte de las cargadas del folclore del fútbol, no obstante, desde el club Cerro Porteño y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, emiten un mensaje contundente ante una triste realidad que golpea a miles de personas en el país, quien no fueron reconocidos por sus papás al nacer.

Con el lema “CERRO NO ES TU PAPÁ” la institución azulgrana da a conocer de que 1 de cada 10 paraguayos no está reconocido por su padre. Esto quiere decir que, de 7.762.657 nacimientos en el sistema del Registro Civil, 717.454 no fueron reconocidos por su papá.

Estas dos instituciones comprometidas con las problemáticas sociales piden hoy respetar y cumplir las obligaciones impuestas por las leyes en favor de los derechos de la niñez y adolescencia presentando la iniciativa de promoción de la paternidad responsable que conlleva, entre otras cosas, cumplir con la asistencia alimentaria, reconocer al hija o el hijo y estar presente en su vida y en su desarrollo.

La paternidad responsable se entiende como la actitud de compromiso asumido por la pareja de progenitores, con la cual se vela por el desarrollo integral de los hijos e hijas, proporcionándoles cuidado, salud, formación, educación y afecto, de modo a que puedan desarrollarse e integrarse a la sociedad como adultos sanos.

Es más que importante que el hombre entienda que el desarrollo del hijo o hija es una tarea común del padre y la madre y no solo de la mujer, por lo que el varón debe estar involucrado en el desarrollo y cuidado del hijo, independiente al arreglo familiar que se haya tomado en entre el padre y madre.

La campaña también recuerda que hay instituciones a la que la madre puede acudir en caso de que la paternidad responsable no se cumpla. Para ello está habilitado el Fono Ayuda de la Secretaría de la Niñez que es el número 147. Además, para solicitar la asistencia alimentaria se debe acudir al Ministerio de la Defensa Pública (MDP), quien deberá tramitar el caso para que se inicie el juicio.