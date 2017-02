Iniciaron las clases en algunos colegios privados

Se despidió el mes de enero y con el terminaron las vacaciones para los estudiantes de varias instituciones educativas privadas.

Entre ellos se pueden citar a los alumnos de los colegios Nihon Gakko, San Sebastían, María Serrana y Maria Axuliadora de Loma Pyta, entre otros.

A primera hora de la mañana dieron inicio al año escolar. Equipados con uniforme y todos los útiles necesarios, algunos llegaban con mucha alagarabía y otros un poco reacios a volver a la rutina, informó la periodista de latele, Paloma Giménez.

Los más pequeños ingresaron acompañados de sus padres, con toda la emoción que caracteriza el primer día de clases. Por otro lado, los "salientes" de la promoción 2017, armaron un colorido acto para celebrar el tradicional último primer día.

En los colegios públicos el inicio de clases está marcado recién para el jueves 23 de febrero, según el calendario del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Esto se dará toda vez que no se desarrolle alguna medida de fuerza por parte de los docentes, quienes exigen una ampliación presupuestaria para otorgar un aumento de entre el 10 y 15 por ciento en sus salarios.

No hubo acuerdo y las clases no iniciarán si no hay aumento salarial https://t.co/SCQA4QiOwO

Foto: @FabianCosta1 pic.twitter.com/OB1aTot8wD