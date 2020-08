Inicia juicio oral contra supuesto asesino de universitario

Este viernes inició el juicio oral contra uno de los presuntos asesinos del universitario, quien perdió la vida luego de ser despojado de su mochila a la salida de la universidad.

La madre del joven a quien arrancaron violentamente la vida durante un atraco en inmediaciones de la Universidad Nacional de San Lorenzo, pidió todo el peso de la ley para el culpable.

La madre del joven a quien arrancaron violentamente la vida durante un atraco en inmediaciones de la Universidad Nacional de Asunción, pidió todo el peso de la ley para el culpable.

El universitario fue asesinado por una mochila y posteriormente los supuestos criminales se dieron a la fuga. "Exijo justicia para mi hijo, no puede salir en un año alguien que le arrancó los sueños a un inocente, no hay un día que no lloré a mi hijo", lamento la madre.

Quebrada en llanto recordó a su hijo, quien seguía la carrera de diseño gráfico en la UNA. Relató que su hijo soñaba con graduarse y que deseaba darle una vida mejor a su familia.