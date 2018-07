Ingresará frente frío con lluvias esta noche, según pronostican

La Dirección de Meteorología anunció que, según sus análisis, las temperaturas podrían bajar considerablemente a partir de la noche del lunes y se extendería durante todo el martes. Incluso, podrían registrarse lluvias.

Así lo anunció el meteorólogo Marco Maqueda, a través de un informe. En parte de Uruguay y en el Norte de Argentina, se abalanza un sistema frontal frío que podría alcanzar el país en la noche de este lunes.

"Generaría a su paso áreas de lluvia inicialmente sobre el Sur del país durante la tarde, para luego extenderse sobre el centro del territorio nacional, hacia el final de la jornada".

Por su parte, para el martes, las lluvias serán más generalizadas y además habrá un ambiente fresco sobre el centro y sur de la Región Oriental. En el Norte, el ambiente continuará cálido.

Recién el miércoles, las probabilidades de precipitaciones disminuirían a nivel país. "A este periodo en adelante las temperaturas irían nuevamente hacia un paulatino ascenso, tornándose caluroso hacia el fin de semana", culmina el reporte de Maqueda.

En la mañana del martes, las temperaturas en Asunción y Área Metropolitana alcanzarían los 14º C a 16º C. Para toda esa jornada se estima que la máxima alcanzaría 18 ºC, mientras que para el miércoles, el clima fresco a cálido iría de 14º C a 25 ºC.