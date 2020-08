¡Indignante! Familiares habrían torturado a abuela

Una anciana de 88 años habría sido golpeado por su propio hijo y nuera. Se habría negado a firmar el traspaso del título de la casa.

La nieta de la mujer mostró las imágenes brutales de los golpes en varias zonas del cuerpo, y la trasladó con ella hasta su casa en Santa Rosa del Aguaray.

La abuela logró sobrevivir a los momentos de terror que ella misma relató y acusó a sus familiares; "Me torturaron desde las 8 de la mañana y recién a las 15: 00 horas pude ir al doctor.

"Me sangraba mi pierna, me arrancaron la piel me agitaron todo mal", declaró. La víctima acusó a su nuera identificada como Verónica Gauto Alderete, quien ya está imputada.

"Ella me atacó, me pateó y mi hijo me apretaba del brazo" expresó la mujer. Las imágenes divulgadas muestran grandes moretones y heridas en la piel. La mujer fue medicada y ya se encuentra fuera de peligro, sin embargo no puede caminar tras los múltiples golpes.