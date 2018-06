Indignado por amparo, padre retirará a su hijo del colegio San José

La víctima de golpiza en el San José ya no puede ni escuchar el nombre de su colegio. Tras enterarse del amparo que preparan abogados de los agresores, su padre anunció que lo retirará de la institución.

Pedro Benítez siguió atento el programa La Lupa de Telefuturo, en donde el abogado Álvaro Arias, quien representa a dos de los tres estudiantes del colegio San José denunciados por violencia, anunció la presentación de un amparo judicial , para levantar la sanción contra sus defendidos y que puedan volver a clases.

Ante esto, se puso en comunicación con el canal y salió al paso de las declaraciones del profesional, que en todo momento defendió que no fue probada la agresión y que era injusto el castigo impuesto por el colegio.

Indignado, trató de mentiroso a Arias y apuntó que ojalá entre en razón como padre de familia. Le manifestó que mañana podría ser su propia hija (del abogado), que estudia en el colegio, quien sufra ese maltrato.

"Me duele que sigan queriendo embarrar, el resultado de los estudios médicos está en el Hospital del Trauma... él está con tratamiento psiquiátrico y psicológico, con una depresión severa", relató.

"Ya no quiere escuchar el nombre del colegio San José, y a ellos (los denunciados) ahora los están premiando con vacaciones con derecho a rendir. Le voy a sacar a mi hijo del San José, no voy a permitir que diga que es egresado de ahí, no le voy a hacer pasar esa vergüenza", añadió.