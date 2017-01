Imputan al menor que habría simulado su secuestro

El adolescente de 16 años sospechoso de simular su secuestro el lunes y que fue encontrado este martes, fue imputado por la fiscal Irene Álvarez por simulación de hecho punible y se expone a tres años de cárcel.

No obstante, la fiscal adelantó a la 730 AM que podrían buscar otras medidas procesales para que no vaya a una correccional. En todo momento, la agente resguardó las declaraciones del menor con el fin de corroborar sus testimonios.

"La simulación de un hecho punible se prevé cuando las personas a sabiendas de declarar una situación, mueven toda una infraestructura policial y judicial, e incluso deja en alerta a la sociedad, sabiendo que su denuncia no es cierta", explicó.

Otro aspecto de la investigación será analizar algún tipo de vínculo entre el adolescente con los penitenciarios que extorsionaron a la familia sacándole aproximadamente G. 400.000.