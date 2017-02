Imputan a supuesto abusador de niña

El hombre acusado de abusar de una niña de ocho años fue imputado por la Fiscalía. Se comprobó que no hubo desgarro en las partes íntimas de la pequeña por lo que la situación no habría pasado de un manoseo.

Nuevamente en la zona de Lote Guasú, en San Lorenzo, se habla de un presunto abuso sexual y la víctima una vez más un menor.

Esta vez se trata de una pequeña de ocho años. La misma quedó a cargo de unos tíos, mientras que la madre, quien es funcionaria de un supermercado, tuvo que trabajar en horario nocturno por lo que pidió a su cuñada y su hermano que cuiden a su hija.

De hecho, ellos vivían juntos en la misma casa.

En horas de la noche, la cuñada, que quedó a cargo de la niña, escuchó el pedido de auxilio de la nena, va hasta la habitación y encuentra a su marido (tío de la niña) sobre la pequeña.

En ese momento ayuda a la niña, llama a la policía y avisa a la madre, de acuerdo a lo informado por la periodista de latele, Elida Ramírez.

La mujer realizó la denuncia y el tío quedó detenido.

El hombre fue llevado a la fiscalía, se abstuvo de declarar y fue imputado por abuso sexual en menores, confirmó el fiscal del caso, Julio Roig.

Los resultados de la prueba a la que fue sometida la niña indican que no hubo desgarros, al parecer la situación no pasó de los manoseos, no obstante no deja de ser un hecho sumamente grave.

Pero el hombre terminaría con arresto domiciliario y la madre de la niña junto a la víctima deberá abandonar la casa e ir a otro lugar.

La Fiscalía anunció que solicitará la cámara Gesell para obtener más datos de la pequeña.

