Imputan a comerciante camerunés

Theodore Cyrille Eteme Eteme fue aprehendido el pasado 23 de febrero, en horas de la madrugada, y de la habitación donde estaba hospedado, en el hotel Tresde, en el centro de Ciudad del Este.

El fiscal penal de turno, Alfredo Ramos Manzur, imputó al comerciante camerunés Theodore Cyrille Eteme Eteme de 46 años de edad, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de moneda no auténtica, producción y circulación de marcas de valor no auténtica, preparación para la producción de moneda y marcas de valor no auténticas y violación de la Ley 978/96 de Migraciones.

Tras ser aprehendido se habían incautado varias evidencias relacionadas con la falsificación de billetes. Además de un billete de USD 100, restos de polvos blancos y una bolsa conteniendo objetos varios (frascos de plásticos, bolsas vacías de harina, paquetes de papel de color negro) que servirían para la preparación de los billetes apócrifos, según los investigadores del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional.

El representante del Ministerio Público, solicitó la prisión preventiva del extranjero -quien estaba de forma ilegal en el país- y considerando su falta de arraigo.

Theodore Cyrille, permanece recluido en la Jefatura de Policía del Alto Paraná a disposición del Juzgado Penal de Garantías de turno.