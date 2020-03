Imputan a chofer que habría sido cómplice de ladrón

El chofer que saludó a un ladrón que luego asaltó a un menor de edad en el interior de un bus, fue detenido e imputado. Él alega que le pidió al delincuente G. 20.000 "bromeando".

Este hombre refirió que como todo vendedor ambulante, lo saluda sin que tenga idea de sus intenciones. El delincuente fue hasta el fondo de la unidad para asaltar a un menor de edad y luego se aproxima nuevamente hasta el conductor.

"Me dijo que encontró G. 120.000 y de broma le pedí G. 20.000", refirió este hombre quien alega que es chofer desde hace 8 años.

Ante este dicho, niega que sea cómplice del malviviente. Aclara que su empresa lo desvinculó y que el caso lo está perjudicando.

Asegura que luego del robo, por más de que constantemente se fije qué ocurre en su unidad a través del retrovisor, no notó que en el interior se haya cometido un asalto. "No vi nada fuera de lugar. No sabía lo que hicieron", acotó.