Impuestos para sectores vulnerables no es oportuno dice ministro

El ministro Benigno López, indicó este domingo que no se puede hablar ahora de impuestos a un sector que está "pedaleando" día a día. Hablo de fortalecer los accesos a créditos.

El jefe de la cartera de Hacienda, Benigno López hablo este domingo de un "Plan de reactivación fuerte" para levantar la economía.

Explicó que ante la emergencia sanitaria no se tuvo de otra que recurrir a un empréstito, ya que no se contaba con un fondo soberano, por lo que la vía única fue el préstamo.

"Pensamos que hicimos lo correcto, con el alivio tributario y para financiar estos dos meses de abril y mayo, la única manera responsable es recurrir a la deuda", sostuvo.

Además, habló que no se descarta la posibilidad de más deudas, ya que nos encontramos en una situación crítica; "Esto es algo nunca visto, y no tenemos otra forma de hacerle frente, hay que ver los efectos que tiene la ley tributaria y preocuparnos de los más vulnerables, y sí se habla de otra deuda", expresó.

Señaló que no ve propicio hablar de impuestos para el sector vulnerable, en esta etapa de emergencia por el covid-19, "Que paguen los impuestos los que están en condiciones, no podemos ponerle el peso a un sector que está pedaleando, no es oportuno", señaló.

Por otro lado, expresó que ya se está trabajando en estrategias para la "Emergencia inmediata", que sería la etapa posterior a la emergencia sanitaria.

"Para después de la emergencia hay que hablar de un plan de reactivación fuerte, para impulsar la economía y la demanda, vamos a tener que apostar al sector de infraestructura pública y privada y buscar financiamientos adecuados para llevar adelante obras públicas y fortalecer el acceso a créditos para sostener el trabajo.