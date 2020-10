¡Impotencia! Cocineras víctimas de la delincuencia

Trabajadoras del Mercado N° 9 de Sajonia, han sido saqueadas tres veces continuas por desconocidos, que además realizaron actos de vandalismos, con lágrimas en los ojos expresaron su impotencia.

La pandemia de por si hace difícil la situación económica de muchos hogares, como es el caso de estas cocineras del mercado de Sajonia, que madrugan para ganarse la vida y costear los gastos de sus hijos. Sin embargo, aún con la férrea voluntad y el esfuerzo, no basta porque son constantemente víctimas de robos en su lugar de trabajo.

Los delincuentes además de dejar con las manos vacías a estas esforzadas mujeres, también realizan actos de vandalismo, destruyendo todo lo que hay en el lugar, hasta santuarios.

Este fin de semana volvieron a ser saqueadas por tercer vez, una de las mujeres expresó que se han llevado hasta su apetito, ya que no dan más con tantos robos y sin ningún respaldo de las autoridades, puesto que a pesar de pagar impuestos a la municipalidad, la misma no les provee de ningún guardia de seguridad. Se robaron televisores, mercaderías, ventiladores, utensilios, carne y hasta las menudencias.