Implantes anticonceptivos subdérmicos ya son colocados

Luego de los inconvenientes que surgieron por la implementación de los anticonceptivos subdérmicos, el Ministerio de Salud Púbica, sumó a su canasta de prevención esta nueva modalidad.

Según el doctor Jorge Sosa, director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, los implantes ya están siendo administrados en los servicios de los consultorios amigables del interior. Además, explicó que el trabajo se realiza en distintas zonas, para evaluar los resultados.

Última Hora. De la misma forma, mencionó que la implementación del anticonceptivo se viene realizando aproximadamente desde hace un mes. Así también, destaca que de esta forma se amplían las opciones para evitar los embarazos en adolescentes, según reporta

Por otra parte, aclaró que el método del implante subdérmico no es abortivo, como sostienen algunos sectores. "Su característica principal es que es anulatorio. Espesa el moco cervical, para que no suban los espermatozoides. Este proceso reduce la probabilidad de embarazos. Usar este método, no significa dejar de lado el preservativo, ya que este evita enfermedades de transmisión sexual”, enfatizó.

Unas 800 unidades, donadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Paraguay (UNFPA), llegaron al país, y se espera llegar a más mujeres y en especial a niñas madres.