Iglesia pide a comunidad luchar con valentía para la paz

En la víspera del día de la Virgen de Caacupé, el presbítero César Nery Villagra, fue contundente en su homilía y pidió a la comunidad intervenir con fuerza y valentía para lograr la paz y erradicar la injusticia.

Si bien la celebración estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Caacupé, Ricardo Valenzuela, fue el presbítero César Nery Villagra, de la Parroquia San Jorge de las Fuerzas Armadas quien dio la homilía este sábado.

“Cuando trabajamos por la paz debemos intervenir con valentía, sobriedad y coraje para resolver factores de injusticia, de división y polémica de la comunidad. Luchar por la paz implica poner en movimiento acciones que destraben las disputas que controversian la vida común”, expresó.

Reiteró la importancia de la armonía entre los hombres, y pidió a todas las personas trabajar para hacer el bien. Siempre de acuerdo a lo establecido en la "ley divina".

“Si somos coherentes con la ley de los cristianos, cumpliremos la palabra. Y cumpliremos si somos humildes, no como aquellos que buscan todo lo material. Cumpliremos la voluntad de Dios cuando no acudimos a la agresión, cuando no pisoteamos al hermano para escalar y cuando seamos justos y misericordiosos”, refirió.

Ahora, millones de creyentes aguardan la celebración central de este domingo en conmemoración a la Virgen de Caacupé.