Hurtan de todo en vivienda de Luque, hasta al perro

Un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda para llevarse todos los objetos de valor que estaban a su paso. Se robaron hasta la mascota.

Una pareja que vive hace cinco años en una zona descampada de Luque, fue víctima de ladrones que con un "Toyota Vitz, llanta deportiva" llegaron hasta el sitio para llevarse todos los objetos de valor de la familia que en ese momento estaba trabajando.

Los sujetos se alzaron con ollas, cucharones, microondas, horno eléctrico... todos los bienes que encontraron a su paso. Quizá por su tamaño, dejaron la cocina y la heladera.

Incluso, los malvivientes robaron a un cachorro de raza Labrador que recorría el patio. Fueron los vecinos quienes dieron características del vehículo utilizado para este golpe y también avisaron al dueño de casa.

De acuerdo a lo que informa un poblador de la zona, es la primera vez que a esta pareja les ocurre un hecho similar. El sitio se caracterizaba por ser un punto tranquilo de la ciudad de Luque.

En los alrededores de la escena, no hay viviendas, solo una casa en construcción en la parte trasera del hogar invadido por delincuentes y de frente está instalado un sitio de eventos sociales. Los albañiles que trabajaban al lado no observaron el momento de este hurto ya que no asistieron a sus puestos de trabajo, aparentemente debido a la llovizna que caía con fuerza en el barrio en la mañana del miércoles.