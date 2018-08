Huele a blanqueo de Ibáñez: Desconocen estrategia tras convocatoria

Los opositores que difícilmente consiguieron 15 firmas para tratar la pérdida de investidura del diputado José María Ibáñez, quedaron sorprendidos con los otros 30 legisladores que pidieron estudiar el mismo tema.

Rocío Vallejos, de Patria Querida, manifestó que desconoce por completo cuál será la estrategia a implementar tras este llamado ya que ellos firma por firma recolectaron a 15 interesados para llevar adelante este proyecto de expulsar a Ibáñez del Congreso.

"No es nuestro pedido. Las 30 firmas no coinciden con las 15 que tenemos nosotros. No sabemos con qué estrategia nos saldrán mañana", explicó para Noticias Paraguay.

En caso de no conseguir los 53 votos para retirar la investidura a Ibáñez, queda archivado y ya no podrá ser estudiado, ni por más de que se proponga un proyecto de ley similar.

De esta forma se enviaría al cajón el caso de Ibáñez quien reconoció ante un juez que robó al Estado paraguayo al figurar a sus caseros como funcionarios de la Cámara Baja y con un sueldo de G. 2.500.000 cada uno, y quienes otra vez eran despojados de gran parte del dinero por el diputado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, llamó a una sesión extraordinaria tras una resolución con 30 firmas de colorados y liberales para tratar la pérdida de investidura de José María Ibáñez para el miércoles a las 13 horas. Posterior a esta convocatoria, se tocará otro tema sumamente importante: Las Notas Reversales de Yacyretá.

Convocan a sesión extraordinaria donde tratarán pérdida de investidura de Ibáñez: "Vamos a dar un corte definitivo a la cuestión", alegó el titular de Diputados.https://t.co/V7aVDEzfld#NPY #NosConecta pic.twitter.com/YBlJJlZpSR — Paraguay.com (@paraguaycom) July 31, 2018

