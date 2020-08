Hospital Nacional de Itauguá precisa de horno de cremación

La directora del Hospital Nacional de Itauguá, comunicó este jueves que necesitan un horno de cremación, para evitar que los funcionarios que trasladan a los fallecidos por covid-19 resulten infectados.

La doctora Yolanda González, directora Hospital Nacional de Itauguá, indicó que es vital en el nosocomio un horno de cremación, atendiendo que los trabajadores se exponen a contagios por el virus al trasladar a los muertos por coronavirus.

El Hospital es uno de los nombrados para atender a los enfermos por el virus. Agregó que el hospital cuenta con dos morgues, uno de ellos exclusivamente para las víctimas fatales de la pandemia.

"Ahora estoy pensando si era necesario tener un horno para cremación, porque enviar otra vez de vuelta, si alguien muere, de acá a cuatro horas es también bastante peligroso para el que transporta", indicó la directora.

"Las ambulancias no paran, estamos recibiendo pacientes de todo el país, es terrorífico, no vamos a salvarles a todos, no es la terapia la que te va salvar, lo mejor es no llegar a la terapia", aseguró.

Expreso que inevitablemente el sistema de Salud no dará basto en la institución, ya que llegan enfermos de Asunción y hasta Ciudad del Este. "Podemos llenarnos en cualquier momento; el hospital, la parte que no tiene Terapia, de las 68 camas, 41 están ocupadas", relató.