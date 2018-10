Hora de partir, otra vez: Familias de Chacarita abandonan sus hogares

Como cada año, a raíz de la crecida del río, varios hogares deben ser desocupados y las familias del barrio Ricardo Brugada se trasladan a buscar lugares secos al lado del Cabildo, o donde encuentren un mejor refugio.

En Asunción el río Paraguay se encuentra a una altura de 4 metros con 35 centímetros y nuevamente las precarias casas a su alrededor se ven dañadas, obligando a los afectados a desplazarse, rescatando lo poco que les queda como electrodomésticos, muebles y sus mascotas. Todo esto lo llevan en los improvisados refugios que construyen con pocas terciadas y chapas provenientes de la municipalidad.

Los damnificados exigen una solución al Gobierno, de lo contrario sostienen que no saldrán de las plazas del Congreso donde actualmente se instalaron. Advierten que no regresarán a sus domicilios hasta que las autoridades pongan sus viviendas en condiciones.

“Nosotros no queremos salir de nuestras casas, no tenemos la culpa. Por caradura estamos acá, no tenemos un lugar para irnos”, comentaba Carmen Cubas quién recientemente tuvo que instalar a su familia en una de las plazas céntricas. “Nos dejaron en una latona”, lamentó.

Los desplazados por las aguas aseguran que las obras complementarias de la costanera, más la falta de solución para su zona los expulsa con más frecuencia de su barrio por lo que el panorama de los pobladores de la Chacarita es desolador, si no se trabaja al respecto cuanto antes, la situación solo podrá agravarse, teniendo en cuenta que se prevén aún más lluvias para los próximos días.