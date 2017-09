Hombre muere atropellado en Capiatá

Un hombre que viajaba rumbo a la capital de país arrolló a un indigente que atravesó la calle sin precaución. El propio conductor se presentó a la comisaría para informar sobre el hecho.

En la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 04.30, un accidente de tránsito fue registrado en la ciudad Capiatá, a la altura del kilómetro de 17 de la Ruta 2. Un automóvil que viajaba rumbo a la capital arrolló a un hombre que salió repentinamente a la calle.

En comunicación telefónica para Radio Monumental 1080 AM, el jefe de la Comisaría 8ª de Capiatá, Isabelino Galeano, indicó que aparentemente el fallecido vivía en situación de calle y que su edad, así como su identidad, aún no fueron determinados.

El mismo conductor del vehículo acudió hasta la Comisaria de San Lorenzo indicando que había protagonizó un accidente, pero que no pudo quedarse en el lugar puesto que temía por su seguridad. Además, refirió que no pudo evitar el choque, puesto que en la zona hay mucha oscuridad y el hombre había salido sorpresivamente a su paso, por lo que no logró esquivarlo.

El conductor se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público.