Hombre inicia campaña para ver a sus hijos en año nuevo o reyes

Anselmo Ramos inició una campaña vía redes sociales para ver a sus hijos en las fiestas. Él no tiene orden de restricción y comenta que siempre deposita la prestación alimenticia, aún así la mujer no permite que los vea.

Esta campaña se denomina #QuieroVerAmisHijos, con el fin de que Ramos vea a sus niños en año nuevo o en los reyes magos.

Por una parte, indicó que él no tiene ninguna orden para que vea a sus pequeños. De igual forma, su ex pareja no deja que los visite.

Explicó que deposita normalmente el dinero para la prestación e igual se le niega a que se junte con sus hijos.

El hombre inició las medidas judiciales correspondientes, sin embargo, hasta el momento no obtuvo respuesta alguna pues inicia la feria judicial y con eso tiene al menos un mes perdido, informó el periodista de latele, Diego Martínez.