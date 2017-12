Hombre con discapacidad tuvo accidente laboral y lo despiden

Un hombre que padece una discapacidad congénita denunció que fue despedido injustificadamente. Cuenta con un certificado que le prohíbe hacer fuerza ni estar parado por mucho tiempo, y pese a esto, igual lo hacía.

Se trata de Francisco Javier González quien tiene una enfermedad congénita en los huesos. De acuerdo a lo que denunció, el no tenía ningún contrato, ni seguro social, ni tampoco la empresa constructora a la que presta servicios le pago indemnización.

Él sufrió un accidente que le afectó un ojo por lo que pidió ausentarse al día siguiente. Como no recibió ningún tipo de respuesta, no se presentó. Ese mismo día, por medio de un mensaje de texto a la hermana del afectado, le informan que no se presente más a su puesto laboral.

Para llegar a un acuerdo, él solicitó a su empleador que le pague G. 1 millón para costear algunas cuentas para su tratamiento. Se le negó este monto.

Por ende, González se acercó hasta el Ministerio de Trabajo para explicar su situación. El ente, tras un cálculo, estima que los jefes deben pagarle G. 16.200.000 por todas las irregularidades a la que estuvo expuesto. Esta cifra podría varias si es llevada en un juicio.

En primer lugar, desde la empresa se desentienden que la víctima es un funcionario, no obstante, él afirma que tiene todos los elementos probatorios como imágenes de él trabajando, conversaciones con sus compañeros de trabajo que prueban que es sin duda empleado de la firma.

Para llevar a cabo este juicio, Francisco necesita un abogado por lo que apela a algún profesional de buen corazón que tome su caso. Para ello puso a disposición su número de teléfono (0981) 851 - 593.

