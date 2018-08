HC mantiene respaldo a Ibáñez: "Hoy no se vota"

El bloque de Honor Colorado mantiene su postura en contra de la pérdida de investidura del diputado José María Ibáñez. Su colega, Bachi Núñez, adelantó que hoy no habrá votación en la sesión extraordinaria.

Basilio 'Bachi' Núñez señaló que en la sesión prevista para las 13.00 de este miércoles, la Cámara Baja dará entrada al pedido de pérdida de investidura del diputado José María Ibáñez, pero no se procederá a la votación. Dijo que la nueva ley establece que este pedido debe ser tratado recién luego de 8 días.

Sobre la postura de sus colegas del movivmiento Honor Colorado, indicó que no hubo ningún cambio, y que si sumaron sus firmas a este nuevo pedido es porque le hicieron llegar el documento desde el sector Colorado Añetete. Apuntó que no firmaron el primer documento, presentando por el Encuentro Nacional y Patria Querida, simplemente porque no se acercaron a la bancada.

Así confirmó la postura en bloque, que está en contra de la expulsión de su colega colorado. Señaló que ya fue juzgado por la justicia y se debe respetar el fallo.

