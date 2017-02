Hay videos y testigos de balazo de policía a limpiavidrios

El agente policial Alejandro Venialgo, quien disparó a un limpiavidrios, dijo junto con su abogado que que hay videos y testigos que confirmarán que solo respondió al "ataque" de cuatro trabajadores informales.

"Me quedé en el semáforo y cuando prendió verde salieron 3 muchachos, con sus elementos de trabajo, y golpearon mi capó para que me quede. La luz estaba verde y un cuarto me atacó por la ventanilla derecha, yo pensé que era un asalto, entonces yo agarré mi pistola y disparé al aire para asustarle. Por cierto, salieron y yo seguí mi camino. No tenían ninguna intención de limpiarme el vidrio", relató el policía a latele y Telefururo que ya se encuentra a disposición de la justicia.

Venialgo sostuvo que recién hoy, por las noticias, se enteró que hirió al joven y afirmó que su abogado ya se encargó de asistir a la víctima, que según los reportes se encuentra estable en el Hospital del Trauma. El disparó lo recibió en el tórax y afectó a sus costillas.

El detendio y su abogado afirmaron que "gracias a Dios" la zona donde ocurrió el hecho está llena de cámaras de seguridad, así como también existen testigos presenciales para "afianzar su postura y el hecho ocurrido".

El abogado apuntó que su cliente es una víctima más de la realidad y problemática social de nuestro país, donde ya no se puede salir con seguridad tanto de noche como de día.