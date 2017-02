Hay que rezar al abrir portones, lamenta presidente de la ARP

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, demostró su preocupación por la situación en el norte. Afirmó que el EPP está “marcando el rumbo”, actualmente.

“Uno no puede ir tranquilo a su lugar de trabajo, no puede ir tranquilo por la ruta, de noche no se puede viajar, cuando uno abre los portones para pasar los distintos potreros para llegar al casco de la estancia uno tiene que rezar porque en cualquier momento, uno piensa, que le van a salir”, explicó en conversación con Monumental 1080 AM.

Aclaró que él todavía no sufrió ningún tipo de ataque, sin embargo amplió afirmando que la zozobra causada por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no se reduce a los departamentos de Concepción y San Pedro.

"El sábado de noche nos encontramos con otra noticia, otra vez el EPP marcando el rumbo, esto algo tenemos que hacer, todos los paraguayos”, expresó dando a entender que de alguna manera se debe acabar con el flagelo del grupo criminal.

Afirmó que para él, el Presidente de la República Horacio Cartes tiene la buena voluntad de acabar con el grupo criminal del norte, sin embargo algo no funciona en el accionar de las fuerzas de seguridad.

“Es grave lo que está pasando”, dijo y amplió afirmando que nadie se debe acostumbrar a la situación que se vive en el norte.

Le llamó la atención que incluso el grupo criminal avisó que cuándo iba a soltar al joven. Es grave, que anuncien incluso la liberación, como si fuese que uno está cumpliendo una condena que ellos van a decidir cuándo te largan”, lamentó.

La liberación

Franz Wiebe fue liberado en la noche del sábado en inmediaciones de la estancia Toro Veve, encontró a un funcionario del establecimiento, quien lo ayudó para que se comunique con sus familiares,

El joven está siendo asistido por profesionales y la Fiscalía aguarda el momento oportuno para realizar las indagaciones.

