Hans Linstrom se solidariza con familias Denis-Mendoza

Sobrino de Luis Lindstrom, quien fue víctima fatal del grupo criminal, expresó que cada golpe del EPP vuelve a abrir las heridas de los familiares que vivieron alguna vez en carne propia la desesperación.

Hans Linstrom, sobrino de Luis Lindstrom quien fue secuestrado por el grupo criminal autodenominado EPP en el 2008, expresó este jueves su solidaridad con los familiares de las víctimas.

"Sabemos en carne propia la desesperación de no saber nada de un familiar, el esperar 24 horas que se contacten, cuando nos tocó a nosotros no sabíamos qué ideología tenía esta gente, no sabíamos nada", expresó. Recordó que aguardaron 12 días por comunicación, para tener alguna prueba de vida del fallecido Luis Lindstrom.

Este miércoles se dio a conocer el posible secuestro del exvicepresidente Óscar Denis y su acompañante Adelio Mendoza en Concepción.