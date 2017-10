Hacienda y un 'no rotundo' a segundo pedido de ampliación para TSJE

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, se mostró en contra de otro pedido de ampliación presupuestaria para el TSJE, en este caso de USD 21 millones que en un gran porcentaje iría a partidos políticos.

Hace solo una semana, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) solicitó una ampliación presupuestaria de G. 50.000 millones para la organización de las elecciones internas y generales a realizarse en diciembre de este año y en abril de 2018.

No obstante, se dio a conocer de otro pedido de ampliación, en este caso de USD 21 millones. Dicha solicitud fue tomada con gran sorpresa por parte de la ministra de Hacienda, Lea Giménez quien mencionó a la 780 AM que el 8,7 por ciento del monto solicitado iría a gastos para los comisiones de abril y que el 12,3 por ciento será destinado al pago de subsidio a los partidos políticos.

Este último porcentaje “es un no gigante ya que no es una prioridad para el país”, refirió. Lo más llamativo de todo, es que esta segunda solicitud de ampliación no pasó por Hacienda y tampoco ninguna autoridad del TSJE fue hasta el ente ministerial para exponer los motivos por el cual se solicita más dinero.

Gímenez espera que los parlamentarios sean cautos en el momento de tomar decisiones que tienen que ver con el presupuesto, atendiendo a que los pedidos de ampliación ya superan ampliamente al monto que fue vetado el año pasado por el Ejecutivo.

El monto extra solicitado por el TSJE para cubrir con el subsidio a los partidos políticos es de G. 69.040.989.140.