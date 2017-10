Hacienda considerará aumento salarial para asistentes fiscales

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, dijo que considerará el pedido de aumento salarial de asistentes fiscales para el presupuesto 2018. Pese a no arrojar un monto, dio a entender que no acepta el 33 % que solicitan.

En la mañana de este lunes, la ministra de Hacienda Lea Giménez se reunió con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para abordar temas referentes al Presupuesto General para el año 2018. A su salida anunció que va a analizar el pedido de incremento salarial para los asistentes fiscales, ya que “desde un punto de vista técnico e incluso político”, tiene sentido dar un pequeño aumento a estos trabajadores.

Giménez atizó que la variación porcentual desde el año 2013 a 2017 ha sido pequeña para los asistentes fiscales, incluso por debajo de la inflación, por lo que está justificado el aumento.

No obstante, no arrojó ningún monto sobre cuánto sería el incremento, además no estaría de acuerdo con el pedido de aumento del 33 por ciento que solicitan.

“33 por ciento no, nosotros vamos a llevar de tarea analizar específicamente qué vamos a hacer para que el aumento sea sostenible y justo. La ley de responsabilidad fiscal se va a cumplir, va a estar dentro de los parámetros”, refirió.

Más detalles en el video.