Mientras no se defina quién es gobernador en Guairá, congelarán fondos

El Ministerio de Hacienda pidió definir la titularidad del gobernador de Guairá ya que no desean cometer errores. Tanto Rodolfo Friedmann, electo, y Óscar Chávez, quien se atribuye el cargo, presentaron documentos.

Mientras no se solucione este problema, el ente dictaminó congelar los fondos que son parte de la mensualidad de agosto de 235 funcionarios, entre contratados y nombrados, no obstante un grupo no cobra desde julio, de acuerdo a lo informado por el periodista Juan Perdomo para Noticias Paraguay.

La solicitud de conocer la titularidad fue remitida al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) quien debe avalarse con todas las acciones legales que existen.

Hacienda emitió un comunicado desligándose de la responsabilidad jurisdiccional de definir quién es el gobernador ya que solo es una dependencia administrativa.

El concejal Chávez presentó documentos de los pedidos de nulidad contra Friedmann donde aceptaban su renuncia y donde se aceptó como gobernador.

Por su parte, el Rodolfo Friedmann, en su carácter de gobernador, pidió la transferencia de los fondos y también remitió una acción de inconstitucionalidad.

Desde el lunes, los empleados de la Gobernación se manifiestan exigiendo sus haberes.