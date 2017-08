Clases están garantizadas el lunes y el martes, pero...

Los distintos gremios docentes aseguran que habrá clases para los días lunes y martes, sin embargo, el miércoles y jueves verán qué medidas tomar.

Tras la finalización de las marchas, los docentes se reunieron en asamblea con todos los gremios participantes, tal como lo anunciaron. De esta forma, esperarán algún llamado de las autoridades de Educación para que puedan seguir discutiendo la problemática.

Así también, el lunes y el martes los 1.500.000 de alumnos, que quedaron sin clases el jueves y este viernes, podrán asistir a sus actividades escolares.

Los grupos docentes tienen previsto reunirse el martes a la tarde para delimitar los pasos a tomar en los siguientes días y estiman que esta misma medida de fuerza podría repetirse en los días venideros hasta el viernes de la próxima semana, día en que el Ministerio de Hacienda tiene como plazo para la entrega del Presupuesto General de la Nación.

"Hay bastantes gastos superflúos como para el TSJE o la FTC, sin embargo, para los docentes no tienen USD 37 millones", aseguró Silvio Piris, dirigente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

En medio de estas movilizaciones, hubo un quiebre entre directores y docentes ya que al final, los primeros no apoyaron la causa y no participaron en las marchas, según denuncian. También estos presentaron una contrapropuesta "no viable" a la problemática de los directores.

"Ellos no nos representan y no tienen incidencia. Hicieron una propuesta que beneficia a los supervisores. Además, hubo un acatamiento del 95 por ciento", acotó Piris.