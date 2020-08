Hablan de 40% de escasez del cemento

Desde la Industria Nacional del Cemento, anunciaron este miércoles una falta de cemento de hasta el 40% en el mercado. Aseguran que el percance se debe a retrasos en la importación de una empres ajena a la INC.

Internautas de varios puntos del país, denunciaron la falta eminente de cementos en varios depósitos. De acuerdo al titular de la institución, Ernesto Benítez, efectivamente se registra una notable reducción de circulación de cementos en el mercado, pero que se debe a la escasez propia de producción en otra cementera local y retrasos en la importación.

Aclararon que la estatal sigue produciendo de manera normal, inclusive más de su capacidad. Indicó que la empresa privada es brasileña y reportó problemas técnicos en la producción, afectando la importación.

“La producción nacional que no es de la INC sufre percances circunstanciales, lo cual, en conjunto, acarrea una suerte de inicio de desabastecimiento en el mercado. La INC hace los trabajos para ver si se puede paliar, pero es difícil porque el rubro es sensible”, añadió Benítez. No descartó incrementos al consumidor.