Habla víctima que fue atacado por una turba de motociclistas

Miguel Bracho habló este martes desde su domicilio, luego de ser brutalmente atacado por una turba de motociclistas. Indicó que se encuentra con dolores muy intensos y que está medicado constantemente.

Asimismo explicó que deberá someterse a más estudios ya corre el riesgo de perder la vista, producto de la brutal golpiza.

Bracho manifestó que luego de visitar a un amigo se dirigió a una lomitería y que ya de regreso a su vivienda pudo ver la gran cantidad de motociclistas que se encontraban realizando piruetas en plena vía pública, por lo que al indicarle el semáforo giró con suma precaución, sin embargo sintió un impacto en su vehículo, momento en que baja a verificar y le vienen encima más de una decena de motociclistas.

"Me bajé de mi vehículo para ver qué pasaba, pero ellos me vinieron encima acusándome de que yo estaba borracho y yo no ingerí nada esa noche", indicó la víctima , explicó que la inmensa cantidad de atacantes no le dio siqioera la oportunidad de defenderse.

Aseguró que los agresores en todo momento repetían que lo iban a matar. "Me asuste muchísimo, pensé que de ahí ya no iba salir vivo". Afirmó que en el momento en que bajo de su vehículo lo despojaron de todas sus pertenencias que se encontraban en el móvil.

Además señalóque pudo ver a una patrullera con las luces encendidas y a dos oficiales en él. "Pensé que iban a auxiliarme. Les pedí auxilio a los oficiales y me dijeron que no podían hacer nada, porque mis agresores eran más que ellos".

"En todo momento yo me preguntaba por qué no me ayudaban los policías, o no buscaron ayuda", expresó Bracho.

"Parecía que no iban parar de pegarme hasta que llegó la ambulancia". Sostuvo que podrá reconocer a algunos de sus atacantes.