Habilitación: Municipios extienden horarios de atención

La habilitación vehícular de la mayoría de los municipios del país vence este domingo. A partir del 1 de julio, el conductor estará en falta y es pasible de sanciones, si no cuenta con el documento actualizado.

El pago de patente de rodados, por el cual la Municipalidad correspondiente habilita la circulación de vehículos por las rutas del país, debe hacerse hasta este domingo 30 de junio.

A partir del 1 de julio, el conductor estará en falta y es pasible de sanciones, si no cuenta con la habilitación vigente o actualizada.

Cabe destacar que varios municipios del país abrirán sábado y domingo, en horarios extras, como Fernando de la Mora, Villa Elisa, Ñemby, que confirmaron apertura, a fin de que los ciudadanos se puedan poner al día con su respectiva documentación.

El infractor se expone a dos tipos de multas; la administrativa, por atraso de pago de actualización de patente, la cual se considera mínima y la otra, por infringir la Ley de Tránsito, al no estar habilitado, esta última puede ser sancionada con el pago de hasta 10 jornales (G. 812.520) y la demora del vehículo.

En este sentido, al menos en el municipio de Fernando de la Mora, el Director de Tránsito explicó que aún no multarán a los infractores, ya que darán un mes de tiempo. No obstante, dicha medida no se traslada a los municipios en general.

Los controles del documento citado, se dan por parte de la Patrulla Caminera en su jurisdicción, en rutas nacionales y por la Policía Municipal de Tránsito, dentro del municipio del contribuyente.

Los detalles abajo: