Guizzio tiene carta blanca para investigar a políticos narcos

El futuro titular de la SENAD, Arnaldo Giuzzio, dijo que la única condición para aceptar el cargo fue la de tener total libertad para investigar a cualquiera involucrado en el narcotráfico. "(Marito) me dijo que sí".

Giuzzio sostuvo que sin dudas estar al frente de la lucha contra las drogas "no es joda" y uno "lo toma con pinza". Apuntó que al ser convocado por el presidente electo, Mario Abdo Benítez, hizo un planteamiento principal antes de aceptar el cargo de titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

"Cuando él me sugiere la Senad... le dije que bueno, pero que necesito la libertad suficiente que me permita investigar a quien sea, sin ningun tipo de temor, pero con cuidado. Me dijo que sí, que podía hacer", reveló el también exfiscal a la 1020 AM.

Sobre la situación de la institución, señaló que hoy es nulo su conocimiento sobre la realidad interna de la Senad, pero tiene claro que deben plantear otras estrategias, porque "indudablemente la lucha que se está sosteniendo hoy no es suficiente".

Dejó claro que el objetivo es ir detrás de los financistas del narcotráfico, y no que los operativos solo terminen con la captura de microtraficantes o el pequeño productor que cultiva la marihuana como última opción para su sustento y el de su familia.

"¿Pero qué pasa con el financista? Creo que ese es el gran objetivo", apuntó, recordando luego que fue él quien presentó en su tiempo de senador toda una investigación sobre el vínculo de políticos con el negocio del tráfico de drogas, pero que nunca avanzó una investigación del Ministerio Público.

Este jueves se dio a conocer la designación de Giuzzio por parte de Mario Abdo Benítez, que ya tiene casi completo su gabinete que debe asumir el próximo 15 de agosto, luego del traspaso de mando presidencial.