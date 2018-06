Guerra de acusaciones: Leite cita 'los fracasos' de Idoyaga

El ministro Gustavo Leite salió al paso tras los dichos del extitular de Senacsa. Acusó que él debía levantar la sanción al Frigorífico Concepción, en caso de que exista la coima.

El Ministro de Industria y Comercio (MIC) respondió al extitular de Senacsa, Hugo Idoyaga, alegando que todo lo que dijo es mentira, ya que no recibió ningún soborno o regalo por parte de Jair de Lima, propietario de la empresa sancionada.

Manifestó que en medio no existe una contraprestación entre el funcionario y el que da la coima. "Yo no le podía dar el objeto de la coima, que es el levantamiento de la sanción, es Idoyaga quien debía levantar la sanción", informó Última Hora.

"Idoyaga era presidente del Senacsa hasta el 28 de mayo a las 17.00. La pregunta que me hago es si la supuesta multa (coima) era para mí o para otro. Él debe contar a la gente lo que encontró en el frigorífico. ¿Qué hacía él, en menos de 24 horas de su destitución, tomando un café con el dueño de un frigorífico que él falló en supervisar?", continuó.

Además atacó a Idoyaga acusándolo como el responsable "del peor fracaso sanitario del país" luego del brote de fiebre aftosa en el año 2010 a 2011.

Por otra parte, Leite también lanzó sus dardos contra Carlos Trapani quien refirió que fue a visitar a Horacio Cartes para pedirle que Idoyaga continúe al frente de la OIE.

"¿Cómo le va a pedir que le nombre al tipo que acaba de destituir por negligente? Este es un tema grande que explotó y siguió cuando Idoyaga no hizo nada por cuatro semanas. Fue él quien estaba interesado en rehabilitar el frigorífico. Yo voy a probar que no recibí nada, me pondré a disposición de la Fiscalía".