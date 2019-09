Guardiacárcel: "Hay compañeros que entran a la mafia"

Un guardiacárcel habló sobre el día a día en las cárceles. Reconoce que algunos de sus compañeros son parte del crimen organizado y que por culpa de ellos, algún día puede perder su cargo o la vida.

Este funcionario que prefirió el anonimato habló con Algo Anda Mal para calificar que el sistema penitenciario atraviesa por una complicada situación que podría estallar en cualquier momento.

Según él, suele trasladar junto a otro compañero a cinco o más reos sin ningún tipo de custodio policial. "La mayoría de las veces es así", indicó.

Desconoce cuál puede ser algún día su destino ya que en medio de las trifulcas entre los presos, los traslados y los planes de fuga corre dinero que arriesgan el cargo del personal honesto o la vida.

"Si yo tengo un problema por algo que me ordenó un director, a mí me van a cambiar. Si mi jefe no quiere que hable, ordena que me calle porque o si no, me van a trasladar", finalizó.