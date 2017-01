Guahory: Fiscal no considera oportuno pedir prisión para campesinos

La fiscal que intervino en el desalojo en una propiedad en Guahory, explicó el motivo por el cual liberó a los labriegos detenidos por la Policía. La misma dijo que no consideró oportuno privarlos de su libertad.

La fiscal manifestó que convocó a las 12 personas que quedaron detenidas para que declararán, la audiencia comenzó alrededor de las 17:00 del martes y se extendió pasada las 20:00.

Según explicó a la 1020 AM, debido al tiempo ya no pudo continuar con otras diligencias referentes al caso, luego de que los detenidos se abstuvieran de declarar. Además, en el informe policial se atribuía ciertos hechos a los campesinos, estos fueron catalogados como delitos y que por ese motivo no consideró pedir la prisión para estas personas, pero acotó que esta decisión tomada no significa que sean o no culpables ya que tiene el tiempo necesario para juntar más elementos y determinar si realizará o no una imputación.

Insaurralde, aclaró que el procedimiento no fue un operativo fiscal, sino un procedimiento de la Policía que custodiaba y daba seguridad en un lugar en donde había un peligro de invasión de inmueble, y que, en base al informe policial, los uniformados se defendieron de los ataques de los invasores.

Sin embargo, dijo que no tiene conocimiento de la versión que dan los campesinos sobre las acusaciones de extrema violencia por parte de los policías pues los que fueron detenidos no utilizaron su derecho a la defensa, pero mencionó que está abierta a recibir a los familias que deseen dar su declaración y así aportar más elementos a la investigación.

Finalmente, dijo que hasta el momento no tuvo acceso a ningún video que se compartió en los medios de comunicación y en las redes en donde muestran el proceder policial durante el desalojo.