Guachiré: Hay nuevos elementos que demostrarían casos de corrupción

Alfredo Guachiré dio una entrevista en la noche de este viernes en NPY, reveló que hay nuevos elementos que demostrarían hechos de corrupción en la Municipalidad de Asunción y que ya fueron presentados ante la Fiscalía.

Alfredo Guachiré manifestó que Rocío Casco y Aureliano Servín se mostraban desesperados debido a las amenazas que habría realizado Camilo Soares, referente a la supuesta caja paralela.

Explicó que ellos le proponían dinero, abogado e inclusive una fiscal. Además añadió que ellos le ofrecieron cargos en la Municipalidad de Asunción.

"Me preguntaban permanentemente si tenía algún elemento que incriminara a Soares", dijo Guachiré. "Rocío me dice que hay una fiscal que le tiene hambre a Soares, y me cuenta que querían abrirle una carpeta fiscal", expresó.

Sostuvo que el grupo de Telegram existió y que allí inclusive se negociaba con la Controlaría y no solo con la comuna. Asimismo reveló que Francisco Florentín ya presentó a la Fiscalía el celular para las pericias correspondientes.

"Yo vi los mensajes donde se demostraba las coimas como tal. Y en el mensaje se puede ver como los dos sobrinos de Mario Ferreiro operaban para la caja paralela. Negociaban hasta con la Contraloría" ,afirmó Alfredo.

Finalmente agregó que Francisco Florentín entregó los correos electrónicos donde se demostrarían más casos de irregularidad en la institución.