Funcionarios paran actividades y venden panchos por no cobrar salarios

Los salarios de julio y ahora agosto faltan ser adjudicados a los funcionarios de la Municipalidad de Lambaré. Debido a que el dinero falta, pararon sus actividades para vender panchos frente a la comuna.

Un grupo de empleados municipales frenaron todo lo que hacían con el fin de vender panchos y hamburguesas en las afueras del edificio municipal.

De acuerdo a lo que afirmaron, el Ejecutivo Municipal no les da una respuesta sobre cómo será su situación. A ellos se les adeuda el mes de julio más otros beneficios.

"No sabemos el motivo. Todo el año está presupuestado y no percibimos nuestro salario. Nos vemos obligados a hacer esto", expresó una funcionaria. "Tengo cuatro hijas a quien les doy su recreo y pasaje. Ya nadie me quiere prestar dinero. Es mucho tiempo que estamos pasando por esto", dijo otro.