¿Fue el susto, la desatención o el cambio de volante del vehículo?

Este jueves se produjo un extraño suceso en el que un conductor atropelló a dos mujeres en Encarnación. Surgieron varias especulaciones sobre la causa del accidente, pero el automovilista dejó en claro lo ocurrido.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad y todos se preguntan qué fue lo que ocurrió dentro del vehículo para que ocurra este inusual accidente. El conductor, Leonor Ovelar, en comunicación con la 1080 AM radio Monumental, explicó el momento en detalles.

Una de las especulaciones fue que el hombre se encontraba utilizando su celular, lo que no le habría permitido reaccionar a tiempo al observar a las mujeres en su camino. Otros señalaron que quizas se trataba de una persona que aprendió a conducir recientemente, por lo que no tenía el control total del vehículo. Y por último, no faltaron quienes apuntaban al auto de segunda mano, procedente de Japón, vía Chile, asegurando que por el cambio artesanal del volante, los pedales que lógicamente también pasan de la derecha a la izquierda, quedan en una posición inadecuada, muy próximo uno de otro.

Ovelar indicó claramente que se asustó de la situación y en ese momento en lugar de presionar los frenos, puso el pie derecho sobre el acelerador. También reconoció que hace solo 2 semanas aprendió a conducir, ya que anteriormente se movilizaba en motocicleta. Afirmó que no estaba utilizando su celular.

"No fue el auto, aparentemente me asusté y aceleré en lugar de frenar. Por suerte no pasó a mayores", explicó.

El hombre afirmó que se hará cargo de todos los gastos, así como de la asistencia a las víctimas. Una de las mujeres acusó heridas leves, mientras que la otra sufrió una fractura en el tobillo.